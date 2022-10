L'Azione cattolica del Decanato di Legnano propone la lectio divina sul territorio

L’Azione Cattolica del Decanato di Legnano propone in presenza ed online un percorso di meditazioni, nella formula della Lectio Divina, sviluppato su 5 tappe nei mesi di ottobre e novembre 2022.

A guidare le riflessioni don Matteo Panzeri

I temi del percorso di lectio, testimonianza, discernimento, carità, sono tratti dalla Prima Lettera di San Giovanni, e leggono attraverso l’attualità di questi mesi i semi di speranza, di fiducia, di ripresa che tutti noi cogliamo nella quotidianità. La dimensione della parabola è didascalica, aiuta ad interpretare il presente, pone domande dinanzi a situazioni complesse, ed accompagna la riflessione lungo un cammino di maturazione singolare e comunitario. La parabola è strumento di predicazione, ed è anche strumento di rilancio della propria esperienza di fede. La proposta di lectio è rivolta a tutti gli interessati, giovani ed adulti. Guiderà le meditazioni don Matteo Panzeri, vicario presso la Comunità Pastorale San Giovanni XXIII, Milano Barona.

Giorni e sedi degli appuntamenti

Martedì 11 ottobre, alle 21, nella Chiesa di San Vittore Martire, in Piazza Italia a San Vittore Olona; giovedì 27 ottobre, alle 21 nella Chiesa del Beato Card. Ferrari di Via dei Pioppi 4 a Mazzafame, Legnano; giovedì 10 novembre, alle 21 nella Chiesa dei SS. Salvatore e Margherita di Piazza Lombardia, a Busto Garolfo; giovedì 24 novembre, alle 21 nella Chiesa di San Vittore Martire di via Patrioti 4, a Villa Cortese e giovedì 1 dicembre, alle 21, nella Chiesa di San Pietro di Via Pablo Neruda 2, a Legnarello.

Gli incontri trasmessi in streaming

In streaming su AC Decanato di Legnano

https://www.youtube.com/channel/UCXhZlBTPZ8pjBR1f2CMUriA

Unità Pastorale Busto Garolfo e Olcella

https://www.youtube.com/channel/UCV5T5z7CpzQLIe60A5qNDZA