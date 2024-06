Questa sera, 6 giugno 2024, alle 21 cominceranno a Legnano i lavori urgenti di riparazione dell’acquedotto comunale che avranno ripercussioni sulla viabilità all’intersezione delle vie XX Settembre – San Bernardino.

Lavori urgenti per la riparazione dell'acquedotto

In particolare ci saranno modifiche alla viabilità:

- i veicoli provenienti da via Alberto da Giussano dovranno proseguire in direzione di viale Sabotino o svoltare a destra in direzione di via Venegoni

- i veicoli provenienti da viale Sabotino dovranno proseguire in direzione di via Alberto da Giussano o svoltare a destra verso via San Michele del Carso

- i veicoli provenienti da via Venegoni dovranno proseguire in direzione di via S. Michele del Carso o svoltare a destra verso viale Sabotino

- i veicoli provenienti da via San Michele del Carso dovranno proseguire in direzione di via Venegoni o svoltare a destra verso via Alberto da Giussano