Lavori sulla linea ferroviaria a Vanzago nelle notti fra il 3 e il 4 agosto.

Lavori sulla ferrovia

«Attenzione cittadini nelle notti del 3 e del 4 agosto saranno effettuati lavori all’infrastruttura ferroviaria che attraversa il centro del nostro capoluogo. Non sono lavori per la realizzazione del IV binario, ma operazioni per la manutenzione dei due binari esistenti e della stazione con l’apporto di migliorie». Lo ha detto il sindaco Guido Sangiovanni in apertura del consiglio comunale tenutosi in streaming anti Covid nella serata di mercoledì 28 luglio. La Direzione Territoriale Produzione di Milano di Rfi ha concordato con il Comune le precauzioni che la ditta incaricata, la Valtellina di Gorle in provincia di Bergamo, dovrà tenere per ridurre la rumorosità dei cantieri notturni. «Il Comune darà la deroga perché questi lavori avvengano tra la mezzanotte e le ore 4 della mattina nei due giorni citati della prossima settimana».

Interventi per la sicurezza

I lavori notturni sono lavori di manutenzione. Lavori che hanno già coinvolto la tratta ferroviaria sin dallo scorso anno. Si sono visti tecnici posare di giorno e di notte nuovi cavi per la segnaletica e la trasmissione di segnali per rendere più sicuro il transito di treni passeggeri e di treni merci. In settimana la ditta Valtellina ha provveduto a distribuire un avviso cartaceo ai residenti vanzaghesi frontalieri alla ferrovia. In cui annuncia che i lavori saranno notturni e che c’è l’impegno di «ridurre la rumorosità del cantiere come concordato con l’Amministrazione comunale. Scusandoci per eventuali disagi – conclude l’avviso della società Valtellina- ringraziamo tutti i cittadini per la collaborazione».