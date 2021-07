Lavori sul ponte sul Naviglio a Turbigo lungo la strada statale 341 “Gallaratese”.

Lavori sul ponte sul Naviglio a Turbigo

Proseguono gli interventi di Anas per il risanamento strutturale del ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la strada statale 341 “Gallaratese”.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in programma, in questa seconda fase verrà predisposta la chiusura al traffico dal km 13,100 al km 15,900 dalle 8 del 26 luglio.

Il traffico verrà deviato all'intersezione con via "Casello Ferroviario" lungo via "XXV Aprile 1945" e via "Roma" fino alla reimmissione in statale in corrispondenza del km 13,100.

Questa seconda fase dei lavori terminerà il 13 agosto.