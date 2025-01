Lavori stradali a Cascina Nuova e nella palestrina della scuola Villani

Il 2024 a Sedriano si è chiuso con alcune determinazioni di spesa che vedranno impegnato il Comune nella realizzazione di alcuni lavori pubblici, sotto la guida dell’assessore competente in materia Mariaelena Caon.

Lavori stradali a Cascina Nuova

Attesi da tempo dai residenti della zona sono i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata via Cascina Nuova: sono stati approvati i documenti progettuali e ora sarà indetto il bando di gara. «Nella planimetria dove ci sono le due strisce rosse parallele verrà gettata una striscia di asfalto – spiega il sindaco Marco Re - Dove c'è un'unica striscia verranno tappate le buche. Verranno tappate le buche anche su strada per Cascina Nuova (da corso Europa a Cascina Nuova)». Il totale complessivo del progetto è 51.970 euro.

«Cascina Nuova era in origine una casa colonica, poi è sorto un piccolo insediamento, le cascine sono state ristrutturate ed è stato aperto anche un agriturismo – ricorda il primo cittadino – Lì c’è un problema atavico legato alla condizione della strada. L’acqua non defluisce e quando c’è una piovosità consistente, come successo a inizio settembre dopo due mesi di siccità che aveva reso il fondo ancora più compatto e meno permeabile, si forma un notevole strato di acqua sulla parte centrale che è comunale».

Ogni volta che ci sono forti piogge la zona di Cascina Nuova viene messa a dura prova con allagamenti della strada e conseguenti disagi per i residenti. A fine agosto era iniziato l’intervento di rifacimento dell’imbocco di via Per Cascina Nuova da Corso Europa e contestualmente era previsto un intervento anche sugli avvallamenti delle strade sterrate. I lavori però erano stati interrotti perché un mezzo della ditta che stava operando ha avuto un danno. Da alcuni sopralluoghi con i tecnici del Comune si era poi visto come fosse necessario un intervento consistente per sistemare la situazione e la determinazione di spesa approvata va in tal senso.

Lavori nella palestrina della scuola Villani

Nel mese di ottobre alcune situazioni di difficoltà nell’edificio della scuola primaria «P. Villani» di Roveda avevano spinto un gruppo di genitori ad avanzare richieste all’Amministrazione comunale e proprio a seguito di quell’incontro era stata portata in Giunta la proposta di una variazione d'urgenza al bilancio comunale, per stanziare le risorse utili all'effettuazione dei lavori sul tetto della scuola.

Tra le altre problematiche segnalate all’interno dell’edificio scolastico si erano evidenziate anche lo stato di alcune colonne non in buone condizioni e con spigoli potenzialmente pericolosi per i bambini. A questa richiesta va incontro la determinazione di spesa appena approvata per l’acquisto e la posa di angolari morbidi Evasoft per la protezione da spigoli vivi da applicarsi sui pilastri della palestrina della scuola Villani. L’impegno di spesa è di 777,60 euro, Iva compresa, e la fornitura è stata affidata alla ditta Cazzaro Group Srl.