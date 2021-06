Lavori stradali a Rho, 790mila euro per le asfaltature e per interventi di accessibilità.

Lavori stradali, 790mila euro per le asfaltature e per interventi di accessibilità

Asfaltature di strade e marciapiedi e interventi puntuali per abbattere le barriere architettoniche: la Giunta Romano ha stanziato ieri, 15 giugno, 790mila per lavori stradali. Il pacchetto di interventi si riferisce al Bilancio previsionale 2021, approvato il 7 giugno dal Consiglio Comunale.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Rita Vergani

“Abbiamo deliberato il progetto esecutivo degli interventi, che prevedono asfaltature (risanamento della massicciata stradale, rifacimento della pavimentazione stradale), rifacimento dei marciapiedi, miglioramento accessibilità e abbattimento barriere architettoniche. Adesso ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori, che partiranno, salvo intoppi, a metà settembre. Le vie che saranno oggetto di intervento sono stabilite in base a diversi parametri tecnici (condizione del manto stradale, traffico, presenza di servizi pubblici e segnalazioni arrivate dai cittadini con la app “Comuni-Chiamo”). Previsti anche interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di rendere più fruibili alle persone diversamente abili spazi della città problematici, per via di pavimentazioni, dimensioni e quote dei marciapiedi, attraversamenti pedonali. “In previsione dell’estensione del PEBA, che sarà redatto in collaborazione con realtà che si occupano di accessibilità, abbiamo previsto la disponibilità di risorse per interventi puntuali oltre al completamento, con una cartellonistica speciale per disabilità visive con caratteristiche adatte a ipovedenti e non vedenti, per migliorare la percezione del percorso “modello” di accessibilità “senza barriere”, dalla stazione FFSS al nuovo teatro, descrivendone le finalità”

In questi mesi si stanno completando gli interventi di asfaltature realizzati grazie allo stanziamento del Bilancio 2020, per 2 milioni di euro complessivi, più 300mila per la sola via Ratti/Cantù grazie a uno stanziamento di Regione: dopo i primi lotti, eseguiti in autunno 2020, ad aprile 2021 sono ripresi i lavori per concludersi a fine estate.