La prossima settimana a Legnano sono in programma lavori di asfaltatura in tre punti della viabilità cittadina che, per la loro strategicità, richiedono interventi in orario notturno.

Lavori notturni di asfaltatura e chiusura di via Musazzi

Il primo è la rotatoria fra il Sempione e viale Cadorna dove, dalle 20 di mercoledì 4 agosto alle 6 di giovedì 5 agosto e dalle 20 di giovedì alle 6 di venerdì 6 agosto, sarà vietato circolare in viale Cadorna nel tratto compreso tra via Colli di Sant’Erasmo e corso Sempione in direzione Sempione e in viale Toselli nel tratto fra via Strobino e corso Sempione verso quest’ultimo.

Il secondo, sulla Saronnese, è l’innesto dell’A8 (svincolo di Castellanza) in direzione Milano, che sarà chiuso dalle 20 di venerdì 6 agosto alle 6 di sabato 7 agosto.

Il terzo è il tratto di via per Busto compreso fra il sottopasso di via XXIX Maggio e via per Castellanza dove sarà istituito un senso unico alternato dalle 20 di venerdì 6 agosto alle 6 di sabato 7 agosto.

Fra gli altri interventi che interesseranno strade di passaggio importanti da segnalare che, da lunedì 2 a sabato 7 agosto, la via Musazzi sarà chiusa al traffico 24h con l’eccezione dei veicoli dei residenti nel tratto compreso fra via Pontida e via Tirinnanzi per i lavori di allacciamento alla rete del teleriscaldamento.

Per lavori alla fognatura sarà chiusa il 4 e 5 agosto l’intersezione tra le vie Volta e Bramante con conseguenti modifiche della viabilità: via Volta, da corso Sempione, sarà percorribile soltanto per i residenti e sarà istituito il doppio senso di percorrenza per i residenti in via Bramante nei tratti tra le vie Foscolo e Volta e Volta e Pontida.