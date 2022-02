Lavori in via Capuana: arrivano ottanta nuovi alberi

La riqualificazione

I lavori sono partiti ieri, 1 febbraio 2022, e vedranno anche la sistemazione dei marciapiedi.

Lunedì 31 gennaio 2022 sono iniziati a Rho lavori di manutenzione in via Capuana per la sistemazione di alcune aree di sosta e dell'area verde centrale, dove verranno piantati 80 nuovi platani.

Eliminate le vecchie piante

Dopo i primi lavori propedeutici, tra qualche settimana si partirà con l'intervento di riqualificazione di tutta la cintura verde: saranno eliminati gli alberi esistenti, esemplari di prunus ormai a fine ciclo di vita, e alcuni arbusti pericolosi per la visibilità. A seguire si procederà con la posa di un nuovo filare alberato e di nuovo manto erboso.

Sistemazione dei marciapiedi

Sono previsti lavori di manutenzione di alcune parti ammalorate di cordoli e di marciapiedi, una sistemazione della cartellonistica e altri piccoli interventi per un maggiore ordine e decoro del viale.