Trenord annuncia modifiche al servizio della linea S9 per interventi infrastrutturali alla stazione di Milano Tibaldi. Ecco cosa cambia dal 26 giugno al 29 agosto

Lavori in Tibaldi: modifiche alla linea S9 dal 27 giugno al 29 agosto

Trenord annuncia modifiche al servizio della linea S9 per interventi infrastrutturali alla stazione di Milano Tibaldi. Dal 26 giugno al 29 agosto sarà sospeso il servizio ferroviario fra Milano San Cristoforo e Milano Lambrate. I treni della linea S9 Saronno-Seregno-Albairate circoleranno solo nelle tratte Albairate-Milano San Cristoforo e Milano Lambrate-Saronno. Le corse 24935 (Saronno 9.35-Milano Greco Pirelli 10.27) e 24958 (Milano Greco Pirelli 16.33-Saronno 17.24) avranno destinazione e origine da Milano Lambrate, anziché Milano Greco Pirelli.

Trenord: "A San Cristoforo garantita la coincidenza con la Milano-Mortara per raggiungere Porta Genova"

Fra Albairate e Milano San Cristoforo circolerà un treno per direzione ogni 30 minuti nelle fasce orarie di maggior afflusso, ogni 60 minuti nelle ore “di morbida”. Spiega la nota di Trenord: "Gli orari saranno variati rispetto a quelli attuali in modo da garantire la coincidenza a Milano San Cristoforo con le corse della linea Milano-Mortara, che i viaggiatori potranno utilizzare per raggiungere Milano Porta Genova, collegata a Milano Lambrate dalla linea metropolitana M2. Il servizio fra Milano Lambrate e Saronno sarà regolare fino al 17 luglio compreso".