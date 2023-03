Lavori in Tangenziale: chiusura notturna tra mercoledì e giovedì

Per lavori di manutenzione manufatti lungo il tratto di Tangenziale Ovest all'altezza dello svincolo di Pero ci sarà una chiusura nella notte tra mercoledì e giovedì 9 marzo.

Lavori in tangenziale: ecco i giorni di chiusura

Dalle ore 22 di Mercoledì 8 Marzo alle ore 05 di Giovedì 9 Marzo 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo Pero-Fiera (Km 3+050) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8 tramite i percorsi autostradali prestabiliti (Raccordo Fiera).