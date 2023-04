Lavori in piazza del Popolo, scatta la fase due

Lavori in piazza del Popolo a Legnano, scatta la fase due

Piazza del Popolo

Da martedì seconda fase dei lavori in piazza del Popolo; il cantiere si sposta sul lato nord.

Con la fine dei lavori e lo smantellamento del cantiere sul lato sud di piazza del Popolo, che si completerà lunedì 3 aprile, si passerà immediatamente alla seconda fase dei lavori di riqualificazione, con lo spostamento del cantiere sul lato nord.

Fase due

Per questo, da martedì 4 aprile, sarà istituito il divieto di parcheggio e circolazione sul marciapiede di piazza del Popolo dal numero civico 17 al 22, la carreggiata per il senso di marcia dal sottopasso centrale verso la periferia sarà ristretta nel tratto fra via Cristoforo Colombo e via Vespucci e la fermata del bus sarà spostata subito dopo l’attraversamento pedonale che si incontra salendo dal sottopasso centrale. Sull’altro lato della piazza, invece, la fermata del bus sarà spostata nella sua posizione naturale.

Pronti per la sfilata

L’ordinanza avrà valore da martedì 4 aprile a giovedì 25 maggio; entro quella data, nel caso i lavori si protraessero, Piazza del Popolo dovrà essere sgombra per consentire lo svolgimento della sfilata storica del Palio.