Lavori in corso per un nuovo centro polifunzionale

Sono partiti i lavori per il nuovo centro polifunzionale alla Roveda, frazione di Sedriano.

Alla Roveda un nuovo centro polifunzionale

L’Amministrazione precedente, guidata da Angelo Cipriani, aveva ottenuto dei finanziamenti per trasformare l’edificio comunale di via Buonarroti nel nuovo Comando di Polizia Locale, ma quella attuale, come spiegato dal sindaco Marco Re già ad aprile 2022, ha cambiato l’idea del progetto: gli spazi saranno un centro polifunzionale, i cui lavori sono in corso proprio in queste settimane.

Le parole del sindaco

Ha spiegato il primo cittadino:

"Con la ristrutturazione dell'edificio in via Buonarroti alla Roveda prenderà vita questo nuovo spazio che potrà ospitare mostre, convegni, assemblee, pranzi sociali, serate danzanti e, in generale, tutti gli eventi al chiuso. È previsto un open space che sarà il cuore della struttura e, a servizio di questo, una cucina e spazi di servizio. Si potrà valorizzare anche lo spazio esterno, ombreggiato dalle piante esistenti, con tavolini e sedie".

"Uno spazio disponibile per tante idee nate dalla comunità"

Un edificio che quindi sarà aperto anche a nuove idee e progetti che arriveranno dagli stessi cittadini.

Ha continuato il sindaco:

"Sarà uno spazio disponibile per tante altre idee che possono nascere dalla comunità. È bello pensare anche a iniziative per bimbi. A Natale potrebbe diventare la casa di Babbo Natale, con le mamme che preparano i biscotti... Si pensa anche ad un utilizzo a pagamento per sostenere i costi di mantenimento della struttura: come per esempio assemblee condominiali o feste di compleanno".

Il termine dei lavori è previsto per giugno.