“Lavori in corso”, riprendono mercoledì 18 dal Centro gli incontri dell’amministrazione comunale con la cittadinanza sui progetti nei quartieri.

“Lavori in corso”: gli incontri con la cittadinanza

Ripartono dal Centro, dopo la pausa estiva, gli incontri dell’amministrazione comunale per illustrare i

progetti di lavori pubblici che stanno interessando i vari quartieri della città. L’appuntamento è per mercoledì 18 ottobre alle 20.45 al Giardino Spazio incontro di via Marconi, 7.

Gli interventi, che miglioreranno la vivibilità di edifici pubblici e la loro efficienza energetica, riguardano luoghi nella porzione di Centro compresa nelle zone San Domenico e San Martino, interventi in larga parte finanziati con risorse a valere sul PNRR e che superano i 7 milioni di euro. I progetti interessano la biblioteca Augusto Marinoni (riqualificazione ultimo piano e accessibilità piani superiori), la scuola dell’infanzia Cavour (riqualificazione dell’edificio), la palestra Cavour (rifacimento pavimentazione), la scuola primaria Mazzini (rifacimento pavimentazione della palestra, eliminazione barriere architettoniche, sostituzione serramenti e relamping degli spogliatoi, miglioramento sismico dell’edificio), la palestra di via Calatafimi (sistemazione spazi interni, serramenti, relamping, impiantistica, pavimentazione e piazzale), l’edificio via dei Mille già sede della Provincia di Milano (riqualificazione) e i giardini di piazza Trento e Trieste (giochi inclusivi e area cani).

Dopo l’introduzione del sindaco Lorenzo Radice, sarà l’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti a prendere la parola per inquadrare gli investimenti in opere pubbliche all’interno del documento di bilancio. Seguiranno gli interventi di Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, e di Marco Bianchi, assessore alla Città bella e funzionale, per gli aspetti relativi alle rispettive deleghe e il dialogo con il pubblico a partire dalle domande rivolte all’amministrazione.

Quello di mercoledì sarà il terzo incontro nei quartieri dopo quelli della scorsa primavera tenuti a Legnarello (scuole Tosi) e nell’Oltrestazione (scuola Dante Alighieri).