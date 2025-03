Lavori in A8 e al raccordo di Rho Fiera Milano

Duplice chiusura notturna nei prossimi giorni lungo l'autostrada A8: ecco nel dettaglio giorni e orari.

Autostrada A8: due diverse chiusure previste nei prossimi giorni

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di giovedì 20 alle 5 di venerdì 21 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l'entrata di Lainate, verso Varese.

In alternativa, chi è diretto verso Varese potrà entrare a Legnano, mentre chi è diretto sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso, potrà entrare allo svincolo di Origgio;

-sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi est", situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.

I lavori di asfaltatura fra la A8 e il raccordo Rho Fiera

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 20 alle 5 di venerdì 21 marzo, saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e sulla A52 Tangenziale nord verso Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Varese verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria prendere la terza uscita e immettersi sulla SR1 in direzione A8 ed entrare su questa autostrada attraverso il nodo Fiera Milano, al km 2+200, in direzione di Varese, per poi proseguire sul Raccordo Fiera, verso Rho.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Autostrade/Viale Certosa, immettersi nuovamente sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Varese ed entrare in A8, attraverso il nodo Fiera Milano, al km 2+200, per poi raggiungere il Raccordo Fiera Miano (R37) e riprendere il proprio itinerario in direzione di Rho;

da Varese verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria prendere la terza uscita e immettersi sulla SR1 in direzione A8 ed entrare su questa autostrada attraverso il nodo Fiera Milano, al km 2+200, in direzione di Varese, per poi proseguire sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Autostrade/Viale Certosa, immettersi nuovamente sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Varese ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Monza.