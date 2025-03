Diverse le chiusure lungo le autostrade A8 e A9 previste nei prossimi giorni.

Lavori in A8 e A9: ecco orari e date di chiusura

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire interventi per il potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21 di giovedì 20 alle 5 di venerdì 21 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo;

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno, al km 15+900.