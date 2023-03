Sono partiti nella mattinata di oggi i lavori per la posa delle nuove condutture fognarie sulla Sp117 (Robecco-Bienate) lungo il Naviglio nel tratto che attraversa il territorio di Magenta nella frazione di Pontevecchio: la via Pellegatta.

Lavori fognari, chiude al traffico via Pellegatta

A partire da oggi lunedì 20 marzo, sino a mercoledì 22 la strada verrà interdetta al traffico veicolare tra le 8 e le 18. La necessità, come detto, è quella di consentire a Cap Holding Spa, la società che gestisce il servizio idrico sul territorio della Città Metropolitana di Milano, di effettuare i lavori di posizionamento delle nuove tubature della fognatura.

La nuova viabilità temporanea

Nei tre giorni interessati dai lavori il traffico dei veicoli sarà deviato su via Isonzo per chi proviene da Via Valle e Via Bottego/Pontenuovo e su Strada Peralza per chi proviene da Robecco.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente Cap Holding al numero 02825021 oppure via mail all'indirizzo di posta elettronica info@gruppocap.it.