Lavori di sistemazione della ciclabile: tratto di strada chiuso

Lavori di ripristino della pista ciclabile in via De Amicis a Sedriano: un tratto di strada verrà chiuso lunedì 28 e martedì 29 agosto 2023.

Lavori di sistemazione della ciclabile: quale tratto di strada sarà chiuso

Il sindaco Marco Re ha informato che lunedì 28 e martedì 29 agosto il tratto di via De Amicis compreso tra l'intersezione con la via Fagnani e l'intersezione con la via Manzoni verrà chiuso per lo svolgimento dei lavori di ripristino della pista ciclabile.

Nei mesi scosi la posa della fibra

Le opere di ripristino del manto stradale servono per sistemare l'area che nei mesi scorsi è stata interessata dai lavori di posa della fibra.