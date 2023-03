Lavori di ristrutturazione ai parchi giochi

Sono ripresi i lavori di ristrutturazione e completamento nei due parchi giochi di via Gerli a Cusago.

Pronti a primavera

Nel dettaglio i lavori previsti nel lotto 2 sono: la realizzazione di una montagnetta sulla quale verranno posizionati degli scivoli; la posa di una nuova recinzione, identica a quanto già realizzato nell’altra parte; la realizzazione di due mini campi da calcetto e basket con fondo in erba sintetica, in sostituzione dell’attuale campo da basket in cemento e il posizionamento di alcuni nuovi giochi.

L’obiettivo dei lavori in corso e delle conseguenti attrezzature è quello di destinare quest’area, in modo particolare, ai bambini più piccoli. Il termine di questi lavori è previsto per i primi giorni del mese di aprile. I nuovi campi, pronti e realizzati nel progetto del lotto 1, saranno invece messi a disposizione dei cittadini entro il mese di marzo. Ad Aprile inizieranno i lavori del nuovo parcheggio, che avrà destinazione libera, mentre l’attuale parcheggio verrà riservato, con apposita cartellonistica ed autorizzazione, ai residenti.

L’ultimo lotto in estate

Per ultimo, il lotto 3 comprenderà: il recupero della casetta esistente che verrà dotata di servizi e di un nuovo portico, la realizzazione di un campo da pallavolo, in linea con quello, già realizzato, per il basket e due campi con fondo sintetico per il gioco delle bocce. L’inizio dei lavori di quest’ultimo lotto è previsto per l’estate 2023.