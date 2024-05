Lunedì 6 maggio i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione di Legnano interesseranno il tratto di corso Garibaldi compreso fra Corso Italia e via della Vittoria, che sarà quindi chiuso al traffico dalle 9 alle 12.

Lavori di efficientamento per l'illuminazione pubblica

La chiusura di questo tratto di corso Garibaldi comporta i seguenti obblighi:

proseguire diritto per i veicoli provenienti da piazza IV Novembre, una volta giunti all’incrocio con corso Garibaldi,

proseguire diritto per i veicoli che percorrono via Roma, una volta giunti all’intersezione con via Bixio, a meno che non siano diretti al parcheggio sotterraneo di via del Gigante

svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via San Domenico, una volta giunti all’incrocio con via del Gigante, a meno che non siano diretti al parcheggio sotterraneo di via del Gigante

svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via De Gasperi provenendo da corso Italia, una volta giunti all’intersezione con via Bixio, a meno che non siano diretti al parcheggio sotterraneo di via del Gigante

svolta a destra per i veicoli che percorrono via De Gasperi provenendo da via della Vittoria, una volta giunti all’intersezione con via Bixio, a meno che non siano diretti al parcheggio sotterraneo di via del Gigante

svolta a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio sotterraneo di via del Gigante