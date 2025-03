Lavori di asfaltatura lungo il tratto urbano dell'autostrada A4 fra Cormano e Sesto San Giovanni.

Lavori di asfaltatura lungo la A4: ecco le date della chiusura

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

L'area di servizio "Lambro sud", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda, la A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione Monza e la SS36 Milano-Lecco verso Milano, con rientro in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni;

per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Cormano, verso Brescia: Sesto San Giovanni;

per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Cormano, verso Milano: Milano Viale Certosa;

chi percorre la A4, da Brescia verso Torino, sarà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. Di conseguenza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale Ovest/SS33 del Sempione, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest, in direzione Bologna e rientrare in A4 attraverso il nodo A50/A4 Milano Ghisolfa.