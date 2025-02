Lavori alla rete idrica, parziale chiusura di via Ratti a Rho e dell'incrocio del Sempione. La comunicazione del Comune di Rho.

Lavori rete idrica

Il Gruppo CAP ha la necessità di intervenire sulla rete idrica del territorio rhodense, per sostituire parte degli impianti lungo via Ratti, all’incrocio con la Statale 33 del Sempione. In questa fase il cantiere interesserà solo la porzione di strada all’incrocio tra via Ratti nord e il Sempione e impedirà l’uscita sul Sempione a chi arriva da via Ratti-Cantù. Via Cantù e via Ratti rimarranno percorribili in direzione nord, verso Arese. Resterà percorribile anche la viabilità in direzione sud fino all’incrocio tra via e le vie Treviso e Majorana.

Chiusura via Ratti e incrocio Sempione

La corsia in direzione Nord verso Passirana non subirà alcuna modifica (si potrà sempre entrare in via Ratti dalla SS33 in direzione Passirana), durante i giorni di chiusura dell'uscita sulla SS33 sarà sempre garantito il transito delle auto fino al cancello carraio del civico 86 di via Ratti. Da quel punto e fino alla SS33 sarà impedito il transito in direzione Sud vista la presenza del cantiere e ci sarà l'obbligo di svolta a sinistra o nel cancello carraio o nella strada che porta al liceo Majorana da dove poi si potrà uscire e tornare verso via Settembrini. Apposita segnaletica indicherà un percorso alternativo. Le linee del Trasporto pubblico urbano potranno subire ritardi nelle corse a causa delle deviazioni.

Il cronoprogramma dei lavori

Il cronoprogramma è il seguente:

Mercoledì 26/02 dalle ore 09.00 alle ore 12.00: intervento di prescavo , con chiusura di via Ratti nell’ultimo tratto in direzione sud. Non saranno possibili né la svolta a destra sulla Statale del Sempione né l’attraversamento verso il centro. I residenti di via Treviso e via Padova potranno raggiungere la proprie abitazioni sia da nord che da sud. Il prescavo è propedeutico a una valutazione diretta delle condizioni della rete idrica per programmare al meglio le lavorazioni future.

Mercoledì 05/03, a partire dalle ore 09.00, chiusura della corsia di svolta a destra sulla Statale del Sempione, che resterà chiusa fino a sabato 18/03. Sarà consentita la svolta a destra delle auto e dei pullman sul Sempione, oltrepassando il semaforo.

Giovedì 06/03, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, chiusura dell’ultimo tratto di via Ratti in uscita: via Ratti diventa a fondo cieco in uscita sul Sempione, non sarà possibile uscire verso il Sempione o verso il centro.

Venerdì 07/03 e sabato 08/03 chiusura dell’ultimo tratto di via Ratti in uscita: via Ratti diventa a fondo cieco in uscita sul Sempione, non sarà possibile uscire verso il Sempione o verso il centro.

Nella mappa la chiusura del tratto di via Ratti durante la fase clou dei lavori