Lavori in corso in via Milano a Rho dove Cap sta eseguendo degli scavi in via Milano: la strada resterà chiusa fino alle 17.

Lavori alla fognatura a Rho: via Milano chiusa fino alle 17

A partire dalle ore 12.15 di oggi, fino alle ore 17, per tutelare la sicurezza dello scavo del cantiere fognario, CAP chiuderà il passaggio dei veicoli in salita da corso Europa, lungo via Milano, verso via Garibaldi e via Puccini.

Per alcune ore, dunque, non si potrà attraversare l’incrocio via Milano – via Garibaldi provenendo da corso Europa. Via Milano sarà chiusa da via Statuto in poi. Sarà consentito solo il passaggio dei mezzi del Trasporto pubblico locale.