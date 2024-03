Lavori al raccordo della Tangenziale Nord a Monza verso Rho

Lavori nella notte fra giovedì e venerdì e venerdì e sabato 22 marzo all'ingresso della Tangenziale Nord a Monza in direzione Rho.

Lavori al raccordo della Tangenziale Nord

Per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, sul Ramo di allacciamento R03 Raccordo Monza/A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste (da Venezia), sarà chiusa l'immissione sulla A52, verso Rho, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 marzo;

-dalle 23:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 marzo.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+500, immettersi sulla SS36 verso Lecco, per poi proseguire sulla A52 Tangenziale nord, in direzione di Rho. In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria verso Monza Sant'Alessandro, immettersi su viale Marconi, via Aquileia e via Borgazzi ed entrare in A52 attraverso lo svincolo di Monza Centro, in direzione Rho.