Lavori al raccordo autostradale tra Fiera Milano a Viale Certosa

Sul Raccordo Fiera Milano R37, sul Raccordo Milano Viale Certosa SC1 e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie e della segnaletica verticale, saranno diversi i provvedimenti di chiusura notturni.

Lavori al raccordo autostradale tra Fiera Milano e Viale Certosa

DALLE 21 DI LUNEDI' 19 ALLE 5 DI MARTEDI' 20 FEBBRAIO Sul Raccordo Fiera Milano R37:

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A52 Tangenziale nord, uscire allo svincolo di Baranzate, al km 21+150 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho, per poi immettersi sulla A8 attraverso il nodo di Fiera Milano, al km 2+200.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa SC1:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano città, il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e proseguire sulla A52 attraverso il nodo Fiera Milano, al km 2+200 e sulla A50 Tangenziale ovest, fino a raggiungere la A4, da dove si proseguirà in direzione di Torino.

DALLE 21 DI MARTEDI' 20 ALLE 5 DI MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO Sul Raccordo Fiera Milano R37:

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A52 Tangenziale nord, uscire allo svincolo di Baranzate, al km 21+150 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho, per poi immettersi sulla A8 attraverso il nodo di Fiera Milano, al km 2+200.

DALLE 21 DI GIOVEDI' 22 ALLE 5 DI VENERDI' 23 FEBBRAIO Sulla A8 Milano-Varese:

-per chi proviene da Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera Milano R37, verso Rho o Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: immettersi sulla A4 verso Brescia, in direzione Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per Como/Meda, proseguire sulla SP35 verso Como/Meda, sulla A52 Tangenziale nord, in direzione Rho o Monza attraverso il nodo di allacciamento SP35/A52; proseguire sulla A8, verso Varese, uscire allo svincolo di Lainate Arese, al km 7+100 e immettersi nuovamente sulla A8 in direzione di Milano, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, e procedere sulla A52 in direzione Rho o di Monza.