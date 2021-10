Lavori al ponte sull'Olona di viale Toselli

Da giovedì 7 ottobre

Intervento di manutenzione straordinaria a Legnano. Nel tratto interessato il traffico sarà su una corsia per senso di marcia per sette-dieci giorni.

Lavori al via e restringimento della carreggiata

Cominceranno domani, giovedì 7 ottobre 2021, i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sull’Olona di viale Toselli. Due le fasi dell’intervento. La prima consiste nella sostituzione dei giunti tecnici, ossia quelli fra ponte e sede stradale, e comporterà la riduzione del traffico a una corsia per senso di marcia nel tratto a ridosso del ponte per un periodo di sette-dieci giorni. La sostituzione dei giunti è operazione che deve essere effettuata periodicamente. La seconda riguarderà il sottoponte e potrà svolgersi in presenza del normale flusso veicolare.