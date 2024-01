Lavori al polo dell’infanzia a Cusago

In questi giorni è stata completa la riqualificazione del giardino del Polo dell’infanzia a Cusago, con l’installazione di giochi per bambini. Per favorire l’attività dei bambini e avvicinarli al mondo agricolo, sono state posizionate delle vasche in legno per permettere la creazione di un piccolo orto a misura di bambino.

Nuovi gazebo

Infine, i vecchi gazebo, sono stati sostituiti da tre nuove strutture in legno. In occasione di questi interventi è stato sistemato il terreno intorno ai tronchi , così da coprire le radici sporgenti e limitare il rischio di inciampo. Questa primavera si procederà alla semina del prato. Il totale degli interventi sostenuti dall’amministrazione è di 74mia euro.