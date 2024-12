Proseguono gli interventi per la realizzazione della rete duale sul territorio di Rho: oggi, venerdì 13 dicembre 2024, il 14 e il 15 alcune aree del Parco Europa saranno interdette per completare le lavorazioni.

Lavori al Parco Europa di Rho per completare la rete duale

Il Lotto 2 è quasi ultimato, il Lotto 1 prevede ora la dorsale che, attingendo acqua dal pozzo creato al campo sportivo di via Cadorna, procedendo verso sud ovest, sarà al servizio di diverse utenze. In particolare, il parco di Villa Burba, per alimentare il sistema dell’acqua che serve le fontane e il laghetto, e l’area di via Cornaggia, un tempo destinata ad accogliere fiere e circhi, e ora pensata come polmone verde.

I lavori permettono di separare il sistema idrico acquedottistico a uso potabile, mediante la realizzazione di reti parallele che convogliano le acque prelevate da pozzi di prima falda, per risparmiare la risorsa idrica legata all’uso domestico e utilizzare quella prelevata da pozzi meno profondi per l’irrigazione e il lavaggio delle strade.

Le tubazioni verranno collocate con un sistema a traino che permetterà di passare sotto corso Europa. Tecnicamente si parla di Trivellazione Orizzontale Controllata.

L'area di cantiere gestita dal gruppo CAP interessa l’area di Parco Europa.

Le aree di cantiere

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre una porzione del Parco Europa servirà per il deposito e la saldatura delle tubazioni: ne vanno assemblate 5 da 12 metri ciascuna, per arrivare a una lunghezza di sessanta metri. Le tubazioni saranno circondate da cesate di cantiere, per segnalarne la presenza ai fruitori della restante parte di parco, che non verrà toccata dai lavori.

Lunedì 16 dicembre verrà interdetto il transito ciclopedonale deviandolo verso la pista ciclopedonale di Corso Europa.

La conclusione nella giornata di lunedì

Verranno interdette al pubblico area ping pong, campo di pallavolo e campo da basket. Per permettere il passaggio dei pedoni verrà posizionata la segnaletica di deviazione verso la pista ciclopedonale di Corso Europa.

Secondo le previsioni e salvo problemi legati al meteo, l’intervento dovrebbe concludersi nella giornata del 16 dicembre con lo smantellamento del cantiere e la riconsegna in giornata dell’area del Parco esclusa la buca di intercettazione che rimarrà aperta e transennata. Martedì 17 dicembre al termine dei lavori di collegamento idraulico si procederà con il ripristino dello scavo e la rimozione delle ultime cesate.