Lavori al cimitero Maggiore: rimossa la statua per il restauro

L'intervento

Un investimento totale di 300mila euro per il Comune di Abbiategrasso per mettere in sicurezza l'edificio.

Continua l’intervento di manutenzione straordinaria ad Abbiategrasso per la messa in sicurezza della cupola dell’edificio ecclesiastico situato all’ingresso principale del Cimitero Maggiore.

La rimozione dell'edicola e della statua

Dopo l’installazione del ponteggio esterno all’edificio effettuato nel mese di dicembre, al fine di consentire le lavorazioni in adiacenza all’edicola, si è provveduto ora alla rimozione dell'edicola con statua posta sulla sommità della cappella, che era ormai in situazione pericolante, per poter successivamente eseguire le necessarie indagini tecniche finalizzate alla progettazione strutturale ed architettonica di restauro.

Le parole dell'assessore Roberto Albetti