Lavori a Passirana, chiude via Casati

Attenzione lavori in corso. E in particolare a Passirana, dove per una mattinata sarà chiusa la principale strada della frazione.

Il Comune ha diramato l’avviso per i lavori che interesseranno la frazione.

«Sabato 2 settembre via Casati a Passirana sarà chiusa per lavori in corrispondenza della rotatoria con via Settembrini. Per entrare e uscire da Passirana sarà quindi necessario transitare su via Cantù, mentre il trasporto pubblico sarà deviato su via Settembrini. Sarà consentito il transito pedonale. In caso di maltempo, i lavori saranno rimandati a sabato 9 settembre. I lavori saranno eseguiti da Gruppo CAP e riguardano la sostituzione di una caditoia in via Casati».