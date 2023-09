L'Avis di Santo Stefano consegna 35 benemerenze

Domenica 10 settembre 2023 si è svolta la Festa del Donatore dell’Avis di Santo Stefano Ticino.

La Festa del donatore a Santo Stefano Ticino

Il corteo, accompagnato dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi, dal sindaco Dario Tunesi con tutta la Giunta, dal consigliere regionale Giuseppe Commodaro, dal segretario provinciale Orazio Carissimi e dai labari della Avis e delle associazioni del territorio ha percorso alcune vie cittadine per raggiungere il cimitero dove sono stati deposti i fiori e recitate le preghiere in memoria dei donatori defunti.

Prima delle preghiere, don Cristian Pina ha sottolineato che “per fare del bene occorre farlo bene”. Affermazione valida in senso generale ma che per il dono del sangue assume il significato particolare, cioè che per farlo bene occorre essersi comportati bene, ed essere certi che il sangue donato sia il “sangue buono” di persone che si comportano bene evitando qualsiasi rischio per la propria e l’altrui salute.

Dopo il cimitero il corteo ha proseguito alla volta della Chiesa per partecipare alla Messa.

Le benemerenze ai donatori

La mattinata ha poi vissuto il suo momento “istituzionale” con le premiazione dei donatori benemeriti. Cioè di coloro che con le loro donazioni hanno raggiunto uno dei traguardi numerici previsti dallo Statuto dell’associazione. Dopo l’introduzione del vicepresidente Marco De Vita, hanno preso la parola il presidente Teresio Cucchetti, il consigliere regionale Giuseppe Commodaro e il sindaco Dario Tunesi.

Al termine dei discorsi si è proceduto alla consegna delle benemerenze.

RAME (8 donazioni) a: Bisignano Matteo, Cagnoni Laura, Casella Sara, Chiari Francesca, De Vita Laura, Fruttaldo Alessandro, Ingianni Giovanni, Lonati Roberta, Oldani Valentina, Palermo Katia.

ARGENTO (16 donazioni) a: De Carli Michela, Garzaniti Claudio, Inbrogno Marco, Randazzo Natale, Rienzner Riccardo, Scalia Samantha, Traina Massimo, Trezzi Deborah.

ARGENTO DORATO (36 donazioni) a: Balzarotti Paola, Camerota Marilena, De Vecchi Marco, Guida Calo, Negrono Gloria, Pianta Ilaria, Pierani Andrea, Prè Angelo, Ranzani Alessandro, Sardone Domenico, Vismara Betrice.

ORO (50 donazioni) a: Colazzo Crocifisso, Cucchetti Chiara, Cucchetti Paolo, Muccino Mario, Petrone Antonio, Ruotolo Luca.

La consegna del "Totem alla carriera"

Un momento particolarmente emozionante è stato poi quello della consegna del "Totem alla carriera" al vicepresidente Marco De Vita. Benemerenza ideata dallo stesso De Vita quando era presidente e che volle assegnare a Teresio Cucchetti per il suo costante impegno nell’Avis Stefanese. Benemerenza che dopo Cucchetti fu assegnata anche al dottor Ugo Bolzern al termine della sua lunga militanza nell’associazioni come direttore sanitario. Benemerenza che Cucchetti ha voluto assegnare anche a De Vita per ringraziarlo del suo impegno nel duplice mandato di presidente terminato a febbraio di quest’anno.

La mattinata si è poi conclusa con l’annuncio di due eventi:

-la realizzazione del nuovo sito web dell’associazione (già accessibile)

-la rappresentazione di uno spettacolo d cabaret, con alcuni artisti di Zelig e Colorado, al Teatro Lirico di Magenta il prossimo 18 novembre.