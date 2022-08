L'Avis celebra la Festa del Donatore

E' partito il conto alla rovescia a Santo Stefano dove domenica 4 settembre la sezione Avis celebrerà la Festa del Donatore

La festa dell'Avis

Domenica 4 settembre gli “AviStefanesi” festeggeranno la loro annuale Festa del Donatore che quest’anno avrà un’importanza particolare perché coinciderà con il 15esimo anniversario della sezione. L a più giovane sezione del magentino si è costituita nel maggio del 2007 con poco meno di 100 donatori. Oggi la sezione conta più di 300 donatori attivi, ma ben oltre 700 donatori che in questi 15 anni hanno fornito il loro contributo donando il loro sangue. L’Avis di Santo Stefano Ticino è riuscita a fornire un importante contributo alla raccolta di sangue nel Magentino grazie a tutti loro e la Festa del Donatore è quindi l’occasione per ringraziarli pubblicamente. In particolare verranno ringraziati e premiati i donatori che avranno raggiunto determinati traguardi. La cerimonia di premiazione avverrà presso il Salone Arcobaleno (di fianco alla Chiesa) al termine della manifestazione che inizierà alle 10 presso il monumento Avis in via Dante, angolo via Raffaello. Il corteo, che sarà accompagnato dal “Corpo Musicale Giuseppe Verdi”, si recherà poi al cimitero per un omaggio floreale e una preghiera ai donatori defunti. Dopo di che proseguirà per la Chiesa per assistere alla Messa, al termine della quale ci sarà la cerimonia di premiazione. La manifestazione si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Alle 14, sul sagrato della chiesa, sarà allestito uno stand per raccogliere nuove adesioni