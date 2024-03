Lav: "Stop alla mattanza degli agnelli a Pasqua"

La Lega anti vivisezione anche quest'anno porta avanti una campagna per dire stop alla mattanza degli agnelli in occasione della Pasqua.

Come ogni anno, nei giorni che precedono la Pasqua, ha inizio la mattanza degli agnelli, che lo scorso anno ha portato all’uccisione di 382.000 cuccioli.

"Ma non tutta la carne di agnello consumata in Italia è prodotta su suolo nazionale - fanno sapere dalla Lav - per soddisfare la richiesta pasquale, i 3/4 degli agnelli sono importati da Ungheria e Romania: trasportati in condizioni di grave privazione e stress, stipati in camion di quattro piani e talmente compressi in spazi inadatti da non poter neanche alzare la testa per raggiungere gli abbeveratoi. Una crudeltà estrema, che potrebbe essere facilmente evitata scegliendo un menù interamente vegetale, non solo a Pasqua, ma tutto l’anno".