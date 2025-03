L'Auser piange la scomparsa dell'amico e socio Gianfranco Falzone

«Con profondo dolore apprendiamo che è venuto a mancare il nostro caro amico e socio, Gianfranco Falzone». Così l’associazione di volontariato Auser di Corbetta esprime il suo cordoglio per la morte, avvenuta oggi, mercoledì 5 marzo, di Gianfranco Falzone, 75 anni, per tanto tempo membro del Direttivo dell’Auser, in cui si è sempre speso per l’organizzazione e la cura delle varie attività dell’associazione, in favore di tutti i soci.

La famiglia e gli amici

«Nel porgere sentite condoglianze alla famiglia, ringraziamo Gianfranco per il meticoloso lavoro svolto per tanti anni in Auser, con impegno e dedizione. Ciao Gianfranco, resterai per sempre nei nostri cuori», scrivono i suoi amici, raccolti nel dolore. Falzone lascia la moglie e due figli adulti, un maschio e una femmina.

«Una persona di grande umanità»

A ricordarlo con affetto, dando voce al pensiero di tanti soci Auser che gli hanno voluto bene, è la presidente Antonietta Volonnino. «Gianfranco era un grande, con un'umanità pazzesca. Io l’ho conosciuto qualche anno fa ed è nato un rapporto fraterno. A volte appariva un po’ burbero, però in realtà era forse una sua forma di timidezza, comunque era sempre disponibile con tutti e molti soci lo stanno piangendo, ho ricevuto un sacco di chiamate – racconta - Gianfranco fino all'ultimo sta dimostrando la sua generosità perché sta donando i suoi organi. Mi manca, mi mancherà sicuramente e sono proprio sinceramente dispiaciuta».