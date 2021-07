L'attore Stefano Accorsi ad Arese a girare un remake americano

L’attore Stefano Accorsi e un nutrito staff di addetti ai lavori hanno scelto una villa aresina di via Dei Platani come location per girare alcune scene di una produzione televisiva della quale verrà tolto il velo soltanto il prossimo autunno.

L'attore Stefano Accorsi ad Arese

Gente a piedi, a spasso col proprio cane, in bicicletta oppure in auto. Tutte categorie di persone che negli ultimi giorni avranno certamente notato la presenza di attori, registi e telecamere all’interno di una villetta affacciata sul viale che conduce al centro commerciale Giada. Una presenza d’eccezione, dunque, all’indomani della finale degli Europei di calcio, nella giornata di lunedì, vale a dire quella di Stefano Accorsi.

La serie remake Usa

Con indosso un completo beige, una camicia azzurra, una cravatta di colore scuro intervallata da righe bianche, il beniamino delle donne è stato pizzicato mentre recitava proprio nel giardino di questa abitazione, in particolare all’uscita di un garage. Scena che, una volta assemblato l’intero prodotto, entrerà a far parte di «Vostro onore», serie tv remake dell’americano «Your Honor», a sua volta ispirato all’israeliano «Kvodo». La regia nelle mani di Alessandro Casale, già mente, insieme al collega Lucio Pellegrini, di «Tutto può succedere».