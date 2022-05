L'astronauta Paolo Nespoli incanta il pubblico parlando di spazio e sogni

L'appuntamento con la scienza

Venerdì 29 aprile, oltre 400 spettatori hanno assistito incantati alla conferenza dell'astronauta Paolo Nespoli.

Con l'osservazione del cielo notturno nella serata del 1°maggio si è concluso il weekend della scienza 2022 organizzato a Busto Garolfo.

Oltre 400 spettatori per Nespoli

La manifestazione, a cura del Gruppo di Ricerca Storica, ha visto una numerosa adesione a tutte le iniziative in calendario. Venerdì 29 aprile, presso il Cinema Teatro Sacro Cuore, oltre 400 spettatori hanno assistito incantati alla conferenza dell'astronauta Paolo Nespoli.

Come si realizza un sogno? Prima bisogna sognarlo, poi svegliarsi e darsi da fare per realizzarlo! Questo è l'importante messaggio lanciato ai giovani e a tutti coloro che inseguono un obiettivo. Sono la passione e soprattutto l'impegno, la costanza, la voglia di migliorarsi e non arrendersi mai di fronte alle difficoltà ad accompagnare l'uomo, di scienza e non, verso i propri traguardi. Al termine della serata è soprattutto l'uomo Paolo Nespoli a rimanere nel cuore per la sua disponibilità e per la sua capacità di rapportarsi con la gente comune, di raccontare con semplicità e ironia cose grandiose altrimenti riservate a pochissimi.

Le mostre e i laboratori

Le mostre allestite nei pomeriggi di sabato 30 aprile e di domenica 1° maggio hanno dato la possibilità di contestualizzare e approfondire la conoscenza dello spazio, del sistema solare e dei veicoli che hanno permesso all'uomo di uscire dall'atmosfera terrestre. I visitatori hanno potuto comprendere le proporzione del nostro pianeta rispetto ad altri corpi celesti grazie a ricostruzioni in scala dei pianeti del sistema solare e delle stelle più note in rapporto al sole. E' stato anche possibile osservarlo direttamente e apprezzarne le macchie e le esplosioni grazie ai telescopi messi a disposizione dal Circolo Astrofili di Trezzano (CAT).

Complessivamente circa 400 persone sono state guidate attraverso il percorso delle mostre dagli esperti astrofili con grande soddisfazione sia dei visitatori che degli organizzatori.