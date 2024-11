In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ASST Rhodense ha organizzato un evento formativo con l’obiettivo di sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere, fornire strumenti per contrastarla e valorizzare il contributo delle donne nella società. L’evento si è svolto venerdì 22 novembre, nell’Aula Capacchione del presidio ospedaliero di Rho.

L'Asst Rhodense celebra il 25 novembre per dire stop alla violenza sulle donne

Questo appuntamento rientra nella quarta edizione dell’(H) Open Week, promossa da Fondazione Onda ETS, che dedica un’intera settimana, dal 21 al 27 novembre, alla sensibilizzazione e all’accesso ai servizi contro la violenza di genere. La giornata ha permesso di affrontare un tema di grande, sottolineando l’importanza di combattere ogni forma di violenza, offesa e stereotipo, anche attraverso la formazione dei professionisti. Durante l’incontro è stata presentata, tra l’altro, anche la rete contro la violenza di cui ASST Rhodense fa parte ed è stata valorizzata l’esperienza dei Consultori aziendali, luoghi nei quali avviene presa in carico delle persone vittime di violenza.

I numeri del fenomeno, purtroppo, continuano a evidenziare la gravità della situazione:

• In Lombardia, dall’inizio dell’anno, sono state uccise 6 donne.

• In Italia, sono 94 le vittime di femminicidio, 80 delle quali uccise da un familiare

• Nel 2023, i Centri antiviolenza lombardi hanno preso in carico 5.810 donne

“La violenza contro le donne è una ferita profonda della nostra società – ha affermato il direttore generale di ASST Rhodense Marco Bosio - Nessuna donna dovrebbe rimanere sola: denunciare è possibile e necessario, e siamo qui per accompagnarle in ogni passo di questo percorso difficile ma fondamentale. Le nostre strutture garantiscono accoglienza e supporto per un percorso di uscita dalla violenza, in rete con tutti gli attori che svolgono un ruolo attivo nel contrastare la violenza sulle donne. È essenziale che tutti, uomini e donne, si uniscano in questo percorso di cambiamento culturale”.

Le storie raccontate

Durante l’incontro, sono state raccontate storie di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare, mostrando la forza di chi decide di rompere il ciclo della violenza. Questo testimonia l’importanza di rompere il silenzio per costruire una comunità che accoglie, supporta e protegge le donne in difficoltà.

Con questa iniziativa, l’ASST Rhodense rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere, promuovendo un cambiamento culturale che riconosca il valore delle donne e favorisca una società più equa e inclusiva.

Fondazione Ets

Fondazione Onda ETS, attiva dal 2007, promuove il diritto alla salute delle donne e degli uomini attraverso un approccio “di genere”. Con il riconoscimento del Bollino Rosa, conferito a 361 ospedali italiani, sostiene la creazione di percorsi clinico-assistenziali dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, contribuendo anche alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere attraverso campagne e pubblicazioni mirate.