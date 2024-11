L'Associazione nazionale carabinieri in festa per la Virgo Fidelis

Nella giornata di ieri, domenica 24 novembre, l’Associazione nazionale carabinieri sezione “Salvo d’Acquisto” di Parabiago e l’Arma in servizio ha celebrato la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, ricordando anche la giornata dell’orfano che rappresenta un’occasione di solidarietà alle famiglie dei colleghi caduti, promossa dall’Opera nazionale per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri fondata nel 1948 e impegnata oggi per sostenere gli studi degli orfani dei militari caduti.

Le autorità presenti in chiesa

Nella chiesa santi Gervaso e Protaso il prevosto don Maurilio Frigerio ha officiato una Santa Messa, con accompagnamento del corpo musicale parrocchiale “S. Stefano”, in collaborazione con la corale S. Cecilia e il coro Shalom, a cui hanno partecipato, il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi. l’assessore del comune di Canegrate Sara Lurago, il comandante della stazione CC. luogotenente c.s. Francesco Munafò e i commissari della Polizia Locale Marco Letta e Massimiliano Bocchino.

Il ricordo dei militari caduti in servizio

Durante la solenne ricorrenza sono stati ricordati dal Luogotenente Giuseppe Sansone, presidente dell’ANC di Parabiago, tutti i caduti e associati defunti con particolare pensiero per quelli scomparsi in servizio o a causa di esso.

Il senso della ricorrenza

La celebrazione della”Virgo Fidelis” risale al 1949, quando papa Pio VII proclamò Maria “Patrona dei Carabinieri” fissando la ricorrenza al 21 novembre, data che commemora una cruenta battaglia di Culqualber in Etiopia durante la seconda guerra mondiale, uno dei massimi atti di eroismo della storia dell’Arma. Coinvolse un intero battaglione di Carabinieri che si sacrificarono per contrastare l’avanzata nemica e che valse alla bandiera dell’arma la medaglia d’oro al valore militare.

Diversi i momenti emozionanti che hanno contraddistinto la cerimonia

Momento emozionante è stato quello in cui il corpo musicale diretto dal maestro Simone Clementi ha suonato l’inno alla Virgo Fidelis e cantato da tutti i presenti. In conclusione la preghiera al Carabiniere da parte del luogotenente c.s. Francesco Munafò e la preghiera a Santa Cecilia patrona del Copro Musicale. Al temine della funzione è seguito il pranzo sociale, momento di aggregazione durante il quale sono stati consegnati attestati di fedeltà rilasciati dalla presidenza nazionale di Roma per 30 e 10 anni di iscrizione all’ANC a: Mar. Ord. Filadelfio Faranda, App.sups Guerino Fusco, Car. A. Donato Colombo, C.re A. Michele Simola, ai soci simpatizzanti e familiari. Gennaro Russo Gennaro, Antonio Callegari e Raffaele Matano. In ricordo di questo evento è stato infine consegnato alle gentili signore un piccolo presente.