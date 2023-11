L'associazione nazionale carabinieri in festa per il suo quarantesimo anniversario

L’associazione Nazionale Carabinieri “V.Brig. Salvo D’Acquisto” sezione di Parabiago, guidata dal Luogotenente Giuseppe Sansone, ha organizzato domenica scorsa un evento per celebrare il 40esimo anniversario della ricostituzione dell’associazione.

Grande partecipazione durante la Santa Messa per i caduti

L’evento si è svolto inizialmente con una Santa Messa presso la chiesa parrocchiale “SS. Gervaso e Protasio” di Parabiago, officiata dal prevosto don Maurilio Frigerio, per tutti i caduti e associati defunti con particolare pensiero per i Carabinieri caduti in servizio o a causa di esso.

L'inno della Virgo fidelis e la preghiera del Carabiniere

Durante la funzione, il coro “Laudarantando” diretto da Cristina Venturini ha cantato l’inno alla Virgo Fidelis, visto la vista la concomitanza della ricorrenza della festa della Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri, momento questo decisamente intenso e carico di emozione. Il luogotenente c.s. Francesco Munafò, comandante della Stazione Carabinieri di Parabiago, ha recitato la preghiera del Carabiniere.

Consegnati gli attestati di fedeltà

Al temine della funzione è seguito il pranzo sociale, momento di aggregazione durante il quale sono stati consegnati attestati di fedeltà rilasciati dalla Presidenza Nazionale di Roma per 40 e 20 anni di iscrizione all’ANC a: Car. Cesare Baldan e Cre Doriano Dalla Paola, soci simpatizzanti Vittorio Meloni e Fabio Zese. Quelli per 35, 30 25 anni di iscrizione venivano rilasciati dalla Sezione di Parabiago a: Brig. Antonio Nardolillo, V.Brig. Guido Ermacora, soci simpatizzanti e familiari Gennaro Russo, Michele Russo, Paolo Migliore e Antonio Callegari.

Un piccolo omaggio floreale

In ricordo di questo evento è stato consegnato a tutti i soci piccolo omaggio ed alle gentili signore un piccolo presente floreale. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore del comune di Canegrate Sara Lurago, il coordinatore provinciale ANC S.Ten Alvise Gorla, il vice comm. Marco Cav.Letta della Polizia Locale di Parabiago ai quali "va il nostro ringraziamento per la vicinanza che sempre dimostrano alla nostra associazione", hanno sottolineato dalla sezione parabiaghese.