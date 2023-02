L'associazione "Nastro Verde" incontra gli studenti

L'associazione "Nastro Verde" ha incontrato nei giorni scorsi gli studenti di Legnano e Rho per parlare della Seconda Guerra mondiale.

Gli appuntamenti con l'associazione "Nastro verde"

Tra gli scopi statutari dell’Associazione Nazionale “ Nastro Verde” vi è quello di mantenere alto il

culto dell’ideale di Patria e di tenere vive le tradizioni delle Forze Armate e di Polizia valorizzando il sacrificio dei caduti e dei mutilati militari di tutte le guerre mediante commemorazioni e conferenze.

Il Ministero della Difesa con riferimento all’anno 2023, ha sensibilizzato tutte le Associazioni , facenti capo allo stesso, affinché si attivino per la diffusione e la conoscenza delle vicende storiche riferite alla 2^ Guerra Mondiale nonché di alcuni significativi anniversari che ricorrono nel corso del corrente anno tra i quali l’ 80° Anniversario della morte del vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto ( 1943) e dell’ Armistizio dell’8 settembre 1943.

Tre appuntamenti a Legnano e Rho

In tale contesto questa Sezione Lombardia nel mese di gennaio e nel corrente mese ha organizzato e tenuto 3 conferenze rispettivamente presso la Nobile Contrada di San Magno, grazie alla fattiva collaboratore del Gran Priore Giuseppe Scarpa e presso l’I.T.I.S. Cannizzaro di Rho in presenza di un centinaio di studenti e da remoto per ulteriori altre centinaia, grazie alla squisita disponibilità

della Preside Prof.ssa Sturiale .

Relatore il Generale di Divisione dei Carabinieri Emanuele Garelli. Nel prossimo mese di marzo proseguirà il ciclo di conferenze con altri argomenti presso altri Istituti e realtà dell’ Alto Milanese.