L'Associazione Artigiani ospite del Comune: «Rilanciarci partendo dalle scuole»

L’Associazione Artigiani del Magentino ha un nuovo rappresentante e risponde al nome di Massimo Cavalazzi. Figlio d’arte, sia come elettrauto che come presidente degli artigiani del territorio, dell’indimenticato Bruno Cavalazzi, la cui bottega resterà sempre testimone diretta della motorizzazione di massa in città.

L'Associazione Artigiani del Magentino ospite del Comune

Proprio in qualità di neo presidente, Cavalazzi junior si è recato martedì nel municipio di Magenta per la sua prima visita istituzionale. E quale luogo migliore per inaugurare il mandato se non il municipio cittadino, accompagnato per l’occasione da Raffaele Grittini, funzionario di quell'Unione Artigiani della Provincia di Milano Monza e Brianza che nei giorni scorsi ha deciso di affidare a Cavalazzi le redini del suo ramo magentino. Così afferma il presidente degli artigiani al termine del colloquio con il sindaco Luca Del Gobbo e l’assessore al Bilancio Stefania Bonfiglio:

«Uno dei primi obiettivi dell'Associazione Artigiani del Magentino è rilanciare il valore dell'attività dell'artigiano partendo dalle scuole, anche professionali, che qui a Magenta non mancano e che attraggono un'utenza proveniente da tutto il territorio. Desideriamo interloquire con i ragazzi e spiegare loro il ruolo dell'artigiano nel tessuto sociale ed economico e anche il supporto che come associazione possiamo dare ai giovani imprenditori o a chi intende intraprendere una professione di tipo artigianale».

Soddisfazione per la riunione anche da parte del primo cittadino, che ha così definito l’incontro:

«Proficuo e utile tra quelli avuti con le associazioni di categoria, in un momento importante» che vede ad esempio «l'avvio di fondamentali percorsi di rinnovamento della città, primo tra tutti quello verso un nuovo Piano di Governo del Territorio. Abbiamo quindi condiviso la nostra visione di città e ascoltato le esigenze dell'Associazione Artigiani che può dare un contributo importante in termini di proposte e sollecitazioni».

Proprio in riferimento a processo partecipativo del nuovo Pgt, nei giorni scorsi il Comune ha esteso fino a lunedì 24 marzo la possibilità per cittadini e stakeholder di presentare eventuali suggerimenti.