L'associazione Afigi ha donato 80 pacchi alimentari

Il 25 Marzo 2023 alle ore 10:00, l'Associazione A.FI.GI. per la Solidarietà ha donato 80 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà in collaborazione con FARM e la Pro loco.

La solidarietà dei volontari di Afigi

La cerimonia di consegna si è svolta presso la Caritas e i Servizi Sociali del Comune di Corbetta, alla presenza di autorità comunali ed ecclesiastiche.

L'iniziativa ha visto la suddivisione della donazione tra la Caritas e i servizi sociali, per garantire un sostegno equo. L'Afigi, l'Associazione Amici Fiamme Gialle, si è sempre impegnata a sostenere coloro che si trovano in difficoltà, promuovendo i valori di solidarietà e giustizia sociale. Grazie all'impegno dei suoi membri, l'Afigi rappresenta un esempio virtuoso di come la società civile possa fare la differenza per il bene comune.

Questa donazione è solo una delle numerose iniziative che l'associazione ha in programma per il futuro. L'Afigi continuerà a promuovere la solidarietà e la giustizia sociale, dimostrando come ogni persona possa fare la differenza nella società.