L'assessore Rolfi in visita all'Agricola per la presentazione del nuovo parco didattico

L'assessore Rolfi in visita all'Agricola di Lainate per la presentazione del nuovo parco didattico.

L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi accompagnato dai consiglieri regionali Silvia Scurati e Simone Giudici ha fatto visita nella mattinata di oggi all'Agricola di Lainate per la presentazione del progetto del nuovo parco didattico ideato dal titolare dell’Agricola Aldo Santacatterina e dall’amministratore delegato Nicola Giuliano.

Un laghetto, il museo contadino e il potenziamento della fattoria didattica

Un progetto importante che vedrà l’Agricola potenziare le sue offerte a favore dei clienti. All’interno della zona dove si trovano gli animali sarà realizzata un’area verde e un laghetto. Inoltre sarà allargata la parte didattica, uno dei fiori all’occhiello dell’Agricola, che vede ogni anno circa 4mila bambini delle scuole fare visita alla fattoria. Scuole che vengono accolte da un team specializzato che accompagna i ragazzi nel percorso didattico attraverso visita al caseificio, ai laboratori della Bottega e all’interno del parco agricolo.

Cinquemila oggetti e macchinari agricoli in esposizione

Un progetto didattico importante quello studiato dai responsabili dell’Agricola che prevede anche la realizzazione di un museo agricolo. «All’interno ci saranno circa 5mila pezzi, tra macchinari e oggetti agricoli che saranno un collegamento tra il passato e il futuro - afferma Aldo Santacatterina - Un progetto studiato con l’amministrazione comunale di Lainate». Ma i responsabili dell’Agricola non guardano solamente al nuovo parco didattico ma anche alla possibilità di «portare» la fattoria all’interno di Mind il nuovo polo che sta crescendo nell’area Expo. «Abbiamo già avuto contatti afferma l’amministratore delegato Nicola Giuliano e stiamo lavorando per portare a termine anche questo importante progetto».

L'assessore Rolfi: "Esperienze come l'Agricola sono l'esempio concreto di agricoltura urbana"

Una visita quella effettuata nella mattinata di mercoledì che ha permesso all’assessore regionale Rolfi di conoscere una nuova importante realtà. «L'Agricola è l'esempio perfetto di azienda agricola del presente e del futuro: multifunzionale, attenta al consumatore, alla sostenibilità ambientale e al benessere animale. I progetti di questa realtà coniugano produzione agricola a didattica, cultura e innovazione con valorizzazione delle materie prime locali e della qualità dei prodotti. Il fatto che sia a pochi chilometri da Milano da ulteriore valore al lavoro. Esperienze come questa rappresentano l’esempio concreto di agricoltura urbana di successo con le quali intendo lavorare per rafforzare ancora di più il ruolo di Milano come metropoli agricola»