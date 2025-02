L'assessore regionale Bertolaso a Rho per inaugurare la Semintensiva Cardiologica

Ventisei letti a disposizione dei pazienti per diventare ancora di più un fiore all’occhiello dell’ospedale di Rho e rimanere nel servizio di emergenza urgenza della Lombardia.

Inaugurato il nuovo reparto di Semintensiva Cardiologica

E’ stato inaugurato stamattina alla presenza dell’assessore Regionale al Welfare Guido Bertolaso, del direttore generale dell’Asst Rhodense Marco Bosio e del sindaco di Rho Andrea Orlandi il nuovo reparto di Semintensiva Cardiologica diretto dal professor Giuseppe De Angelis.

Dopo aver tagliato il nastro del nuovo reparto l'assessore Bertolaso ha fatto un giro dell'ospedale

Dopo aver tagliato il nastro del nuovo reparto l'assessore Bertolaso ha visitato il Pronto Soccorso e il reparto di Radiologia, dove è stata installata e resa operativa una nuova Risonanza Magnetica Nucleare (RNM), ha poi fatto tappa presso le Strutture di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria, e successivamente ha incontrato il personale dell’ospedale.

"Un momento importante per fare il punto sui progetti in corso e su quelli futuri"

"L'appuntamento odierno - ha detto l'assessore regionale al Welfare - ha rappresentato un momento importante per fare il punto sui progetti in corso e su quelli futuri per il potenziamento dei servizi sanitari offerti dal Presidio Ospedaliero di Rho, in linea con gli obiettivi di miglioramento dell’assistenza ai pazienti della Regione Lombardia".