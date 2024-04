L’arte e l’estetica di Moschino in mostra ad Abbiategrasso

Con temi felliniani, passando per il mito dei The Beatles con Get Back, per chiudere con l’inno di Mameli, sabato pomeriggio 6 aprile 2024, il corpo musicale G.Garibaldi di Abbiategrasso ha allietato il pubblico presente al castello Visconteo prima dell’inaugurazione ufficiale della mostra dedicata al genio artistico dello stilista abbiatense “ Genius loci Franco Moschino - XXX anni dal Kaos”.

“Un omaggio per ricordare soprattutto una persona speciale e non solo un genio della moda – Nunzia Fontana presidente di Iniziativa donna tra i promotori delle iniziative dedicate a Moschino - Questa mostra è una retrospettiva sulla sua persona dentro e fuori il personaggio pubblico. Dall’ambiente all’integrazione, tutto quello che ha saputo mostrare attraverso le sue creazioni. Quello che la nostra associazione sottolinea e sostiene da anni”.

Mostra aperta fino al 21 aprile

La mostra “Genius Loci: Franco Moschino – XXX anni dal Kaos” ,con la direzione creativa dell’Architetto Alberto Clementi, sarà aperta e visitabile fino al 21 aprile in due location molto care allo stilista i sotterranei del Castello e nella Chiesa Santa Maria Vecchia.

L’Amore per il suo territorio

La città di Abbiategrasso ha voluto celebrare il proprio concittadino restituendogli un racconto fatto di quotidianità, attraverso le testimonianze di chi ha condiviso con lui l’amore per il suo territorio. Quello che si è voluto celebrare è il racconto di un pioniere eclettico e stravagante che ha riversato nel proprio lavoro tutta la sua creatività. Mostre ed esibizioni interattive, video-interviste, racconti. La teatralità umana di un animo geniale che ha fatto della propria vita la sua migliore performance, si prepara ad essere portata in scena per la prima volta.