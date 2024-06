L'Arma dei Carabinieri ha celebrato caduti e associati defunti

Sabato scorso, durante la ricorrenza dell'Anniversario numero 210 della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, è stata celebrata a Canegrate nella chiesa parrocchiale “ S.Maria Assunta” la messa per tutti i caduti e associati defunti con particolare pensiero per i Carabinieri caduti in servizio o a causa di esso.

I protagonisti della cerimonia

Don Marcello Barlassina, parroco di Canegrate, ha officiato la Santa Messa. Il Luogotenente c.s. Francesco Munafò, comandante della Stazione Carabinieri di Parabiago, ha recitato la preghiera del Carabiniere. La manifestazione, come tutti gli anni, è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione “V.Brig. Salvo D’Acquisto” di Parabiago il cui presidente è il Luogotenente Giuseppe Sansone.

Il "grazie" alle Istituzioni di Canegrate

All’evento hanno partecipato: il sindaco Matteo Modica e l’assessore Sara Lurago del Comune di Canegrate, ai quali è stato rivolto il "grazie" per la vicinanza che sempre dimostrano all’Arma dei Carabinieri e alla Associazione, Carabinieri in servizio e dell’Arma in congedo con i loro familiari.

La cena sociale ha concluso la manifestazione

La giornata festiva si è conclusa con la cena sociale, momento di aggregazione durante la quale sono stati consegnati gli attestati di fedeltà a: V.Brig. Antonio Ciaralli e al C.re Gianfranco Sanavia per 35 anni di iscrizione all’Associazione Nazionale Carabinieri.

In ricordo di questo evento è stato consegnato alle gentili signore un piccolo presente floreale.