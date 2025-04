L’area ex Alfa cambia ancora, in arrivo spazi commerciali ma anche una foresta urbana

L’area dell’ex Alfa Romeo di Arese cambierà ancora volto. Dalle parole ai fatti, la riqualificazione dei 700mila metri quadrati che non sono ancora stati «sistemati» sta diventando realtà e nei giorni scorsi le ruspe hanno iniziato a demolire gli ultimi edifici e capannoni dell’ex fabbrica di automobili.

Nuovi spazi commerciali, aree dedicate al tempo libero, una grande foresta urbana da 300mila metri quadri

Chiuso per la riqualificazione anche il posteggio che era stato realizzato per accogliere i visitatori di Expo 2015.

Riqualificazione che arriva a due anni di distanza dalla firma dell'Atto integrativo all'accordo di programma da parte dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate milanese, Regione Lombardia, Città Metropolitana e dalle società Paricom Uno, Tea (gruppo Finiper Canova) e Abp srl. Riqualificazione della zona che prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati a funzioni commerciali, aree dedicate al tempo libero, una grande foresta urbana da 300mila metri quadri con giardini, specchi d’acqua, piazze, percorsi pedonali e ciclabili.

Ampliamento de "Il Centro", arrivo di Leroy Merlin e presentato il Top Golf un grande centro di divertimenti

Una piccola parte di superficie commerciale sarà destinata all'ampliamento de Il Centro, o meglio alla riorganizzazione degli spazi esterni, come annunciato recentemente dal Gruppo Finiper Canova.

Già presentato il masterplan del Top Golf un grande centro di divertimenti destinato al gioco e alla ristorazione che sorgerà nell'area del silos su una superficie pari a 11 campi da calcio. Confermato anche l'arrivo del Leroy Merlin.

"Il territorio beneficerà di un potenziamento del trasporto pubblico che collegherà i tre Comuni a Milano"

«L'accordo ha definito funzioni e metratura, e abbiamo già approvato il piano attuativo dell'Ambito 3 - afferma il sindaco di Arese, Luca Nuvoli - per noi è importante proseguire la strada della riqualificazione dell'area rimanendo fedeli allo spirito e alle aspettative che ne hanno decretato l'approvazione in consiglio comunale".

Come è noto l'area complessiva dell'ex Alfa è di 2 milioni di metri quadrati.» Riqualificazione dell’area ma ancora nessuna novità Su Palazzo Gardella «Come previsto nell'Atto Integrativo il territorio beneficerà della realizzazione di una infrastruttura di trasporto pubblico che collegherà i tre Comuni a Milano, un servizio metrotramviario, il cui tracciato condiviso con Regione Lombardia e Città Metropolitana, connette l’area di Mind all'area ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese - afferma Nuvoli - Purtroppo su questa infrastruttura al momento sono stati messi a disposizione solo 2,5 milioni di euro per la progettazione, ne mancano almeno altri 2 milioni - aggiunge il sindaco aresino - oltre ai 240-250 milioni di euro per la realizzazione. Il soggetto assente in questa 'partita' è Regione Lombardia, l'unico che può mettere i soldi, ma per il momento non batte colpo. I Comuni non possono più attendere e infatti durante l'utima segreteria tecnica abbiamo abbandonato il tavolo della discussione. E' necessaria la convocazione del Collegio di vigilanza».