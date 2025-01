L'Arcivescovo Mario Delpini in visita alla parrocchia di San Paolo

Inizierà domani, sabato con una visita alla parrocchia di San Paolo la serie di appuntamenti che l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini farà nella città di Rho nelle prossime settimane.

Alle 17 Delpini incontrerà incontrerà i ragazzi e le famiglie

Una serie di appuntamenti che vedranno monsignor Delpini fare visita a tutte le parrocchie della città, alla Casa di riposo Perini, al Comune e alle Forze dell’ordine. L’arrivo dell’arcivescovo di Milano a Rho è previsto per le 16.30 alla chiesa di Santa Maria in Stellanda di via Capuana. Dopo una breve preghiera, il trasferimento in oratorio dove alle 17 è previsto un incontro con le famiglie dei ragazzi del catechismo. Incontro al quale parteciperanno anche i ragazzi e le catechiste.

Dopo la Messa riunione con i componenti del consiglio pastorale

Alle 17.45 solenne eucarestia nella chiesa di San Paolo dove si terrà la Consegna della «Regola di vita» ai nonni e della Lettera agli adolescenti. Al termine della Messa, intorno alle 19.15, sempre in oratorio, monsignor Delpini incontrerà i componenti del Consiglio pastorale della parrocchia rhodense.