L’arcivescovo Mario Delpini all’ospedale di Legnano questo pomeriggio, martedì 27 aprile 2021.

L’arcivescovo Mario Delpini all’ospedale di Legnano

L’arcivescovo Mario Delpini all’ospedale di Legnano. Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 aprile 2021, monsignor Delpini ha fatto visita nel nosocomio legnanese per consegnare la lettera che ha scritto in vista del Primo maggio, Festa dei lavoratori. “Scriviamo una pagina nuova per il lavoro, a partire da sei parole chiave: fiducia, solidarietà, alleanza, buon vicinato, carità e preghiera” ha detto l’arcivescovo. Ad accoglierlo c’erano la dirigenza dell’Asst Ovest Milanese, con il direttore generale Fulvio Odinfolfi, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e il previsto monsignor Angelo Cairati. Al momento di riflessione e preghiera, svoltosi nell’atrio del nosocomio, hanno partecipato molti medici, il presidente della Fondazione degli ospedali Norberto Albertalli e i rappresentanti delle associazioni di volontariato che prestano servizio in ospedale.