L'arcivescovo Mario Delpini all'Istituto Barbara Melzi

L'arcivescovo di Milano Mario Delpini all'Istituto Barbara Melzi di Legnano.

Oggi, martedì 1 giugno 2021, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha celebrato nel parco dell'Istituto Barbara Melzi, la Messa per i 170 anni di presenza della Comunità delle Madri canossiane a Legnano.

Presenti il sindaco Lorenzo Radice e i rappresentanti delle associazioni e delle agenzie formative del territorio che collaborano con l'istituto (che ospita oltre 800 studenti dalla scuola dell'infanzia alla secondaria).

Mel corso dell'omelia monsignor Delpini ha ricordato la figura di Maddalena di Canossa (fondatrice delle Figlie e dei Figli della Carità, beatificata nel 1941 e proclamata santa da Papa Giovanni Paolo II nel 1988) e di Barbara Melzi che, affascinata dal carisma di Maddalena di Canossa, decide di seguirne le orme prendendo i voti e fondando nel 1850 una scuola nel quartiere legnanese di Legnanello.

"C'era una ragazza che si era accorta che il mondo è malato e voleva aggiustarlo. Ma, si disse, forse è meglio che prima cominci ad aggiustare me stessa. Lo fece cercando di essere buona, devota e onesta. Disse no ai principi che la chiedevano in sposa e ai monsignori che le chiedevano di diventare monaca. Finché andarono da lei due ragazze che le fossero: 'Signora noi siamo povere, non abbiano niente, non siamo di nessuno'. Allora sentì come un fuoco che accendeva la sua vita e si rese conto di non poter più dire 'no, non ho tempo per voi, non posso pensare prima ad aggiustare me stessa' ma disse 'devo cominciare a prendermi cura di voi'. E così fece: si prese cura delle ragazze povere, poi ne vennero altre, il fuoco che si era acceso in lei continuava ad ardere e così Maddalena accese altre ragazze che ardessero dello stesso fuoco. Lo stesso fuoco che ardeva anche in Barbara, l'erede della grande famiglia dei Melzi, nella quale si è compiuta l'opera di Dio, e in tutta una schiera di madri canossiane che si sono poste l'obiettivo di aggiustare il mondo".