L'Arcivescovo Delpini visita il il Textile Hub di VestiSolidale

Visita nella giornata di ieri, martedì, dell'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini a Rho alla Textile Hub di VestiSolidale, la cooperativa con sede in via Moscova che dà lavoro a una quarantina di persone per la raccolta dei capi di vestiario nei cassonetti sparsi sul territorio e ad altre 40 persone, impegnate a smistare i capi e a dare loro nuova vita.

L'incontro con l'Arcivescovo Delpini per celebrare la Festa del Lavoro

Personale composto da diverse persone che operano all'interno dell'azienda dove sono approdate alla Textile Hub di VestiSolidale dopo avere chiesto aiuto a centri di ascolto, o a Caritas. L’incontro con l'Arcivescovo di Milano è stato voluto da Confcooperative Milano e Confcooperative Lombardia per celebrare la Festa del Lavoro.

"Questo è un luogo di speranza, sono tante le persone che qui si sono realizzate"

"Questo è un luogo di speranza e lavoro” ha detto Matteo Lovatti, alla guida di VestiSolidale, che in tutto dà lavoro a 148 persone. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana ha messo, invece, in luce il “superare la logica dell’assistenza mettendo al centro la dignità della persona”. Ha evidenziato la presenza di giovani che, nelle cooperative, hanno trovato modo realizzarsi.

Il sindaco Andrea Orlandi "Questa rete permette di rafforzare la comunità e badare anche all’ambiente"

All'incontro era presente anche il sindaco di Rho Andrea Orlandi che nel suo discorso ha sottolineato che il Textile Hub è uno dei fili che, intrecciandosi ad altri fili, crea un tessuto importante per chi cerca lavoro. "Questa rete - ha detto Orlandi - permette di rafforzare la comunità e badare anche all’ambiente, cosa di cui l’Amministrazione è grata perché si tratta di un lavoro che ricuce ferite spesso invisibili agli occhi"

L'Arcivescovo Delpini "Una cultura del vestire che ha da insegnare qualcosa alla città della moda, costosa ed elaborata”

L'ultimo a prendere la parola è stato l'Arcivescovo di Milano: "“In questa società tutto è connesso – ha detto monsignor Mario Delpini – ma molti segnali ci dicono che tutto si frantuma, le logiche del nostro tempo portano a contrapporsi, isolarsi, a disperare. Una cooperativa è impegno a resistere alla frantumazione, tutti lavorano con pari dignità e capacità di decidere. Qui - ha concluso esiste una cultura del vestire che ha da insegnare qualcosa alla città della moda, costosa ed elaborata”